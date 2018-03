Αυτές οι τάσεις είναι 40 ετών και εξακολουθούν να είναι hot!

Matching look

Από την πασαρέλα έως τα μαγαζιά της γειτονιάς μας, το matching look κυριάρχησε φέτος, τόσο στα καθημερινά, όσο και στα πιο επίσημα looks. Τι είναι το matching look? Ίδιο χρώμα, υφή και στυλ του τοπ με το κάτω μέρος του outfit. Το έχουμε δει κατά τη δεκαετία του 1970 στη Cher και τώρα στην σύγχρονη εκπρόσωπό του την Bella Hadid.