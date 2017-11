Τα πιο άνετα και sexy “homewear” του χειμώνα!

Τα πρώτα κρύα του χειμώνα έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους και τι άλλο χρειάζεσαι πέρα από ένα άνετο homewear και μια καυτή σοκολάτα στο χέρι για να επιβιώσεις;! Μια καλή παρέα και τίποτα παραπάνω! Γι’ αυτό και σήμερα θα αναλύσουμε την πρώτη συνιστώσα του ζητήματος… το “homewear”.

Με τον όρο homewear εννοούμε όλα τα ρούχα που φοράς τις ώρες που βρίσκεσαι στο σπίτι, τα οποία συνήθως είναι πιο άνετα και ζεστά. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο όρος δεν είναι ταυτόσημος με τη λέξη «φόρμες» - hello?! Δεν χρειάζεται να φοράς αποκλειστικά φόρμες στο σπίτι για να νιώθεις άνετη! Υπάρχουν πολλές επιλογές με τις οποίες μπορείς να τις αντικαταστήσεις για να είσαι άνετη και περισσότερο σέξυ ταυτόχρονα, κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάς!

Επιπλέον, καλό θα ήταν να έχεις στη ντουλάπα σου τρία homewears διαφορετικού στυλ, ώστε να μπορείς να επιλέγεις αυτό που ταιριάζει ανάλογα με την διάθεσή σου ή την περίσταση… H κίνηση αυτή θα σε σώσει!

Τέλος, δεν θα πρέπει να ταυτίζεις το homewear με το nightwear… Άλλο τα ρούχα που μπορείς να φοράς όλες τι ώρες στο σπίτι και άλλο οι πιτζάμες σου ή το νυχτικό σου που είναι αποκλειστικά για τις ώρες του ύπνου. Αν τα περιπλέξεις το look σου δεν θα είναι ούτε άνετο, αλλά ούτε και stylish! Και σίγουρα μια εμφάνιση στο σπίτι μπορεί να έχει στυλ… οπότε scroll down and thank me later!