Ανδρικές τσάντες: Γιατί τις χρειάζεσαι και ποιες πρέπει να επιλέξεις;

Η αλήθεια είναι πως οι άνδρες σήμερα κουβαλάνε πολλά πράγματα μαζί τους στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Θα μπορούσαμε να πούμε (σχεδόν!) όσα και οι γυναίκες! Και σίγουρα όλα αυτά τα πράγματα δεν χωράνε μέσα σε ένα πορτοφόλι! Οπότε γιατί, αγαπητέ φίλε άνδρα, να μην επιλέξεις μια τσάντα για να κάνεις λίγο πιο άνετη την ζωή σου;!

Το να κουβαλάς τσάντα σίγουρα δεν πρέπει να σε απασχολεί και να το θεωρείς «ταμπού». Είναι ένα αξεσουάρ απαραίτητο για σένα και θα σου τεκμηριώσω αμέσως το γιατί…

⦁Τέλος στις γεμάτες (και τόσο αντιαισθητικές) τσέπες.

⦁Το laptop ή το tablet σου θα είναι πλέον προστατευμένο και οι πιθανότητες να το ξεχάσεις πάλι σε εκείνο τα café μειώνονται κατά πολύ.

⦁Το κινητό σου θα έχει επίσης τον δικό του χώρο «αποθήκευσης» -ποτέ πια στην τσέπη σου, είναι unfashionable!

⦁Ποτέ ξανά σπασμένα γυαλιά ηλίου ή οράσεως –αουτς, μήπως σου θύμισα κάτι;!

⦁Φαντάζομαι καταλαβαίνεις γιατί το πορτοφόλι στην πίσω τσέπη δεν είναι safe… σκέψου επίσης και το πώς φαίνεται… Χμμ! Ναι, γρήγορα στην τσάντα!

⦁Τέλος, σκέψου όλα τα μικροπράγματα που κουβαλάς μαζί σου… από τσίχλες μέχρι στυλό και post it ή οτιδήποτε άλλο! Δεν χωράνε σίγουρα στο πορτοφόλι σου με καμία προσπάθεια! Got it?!

Και αφού σε έχω πείσει (πιστεύω!) ότι χρειάζεσαι άμεσα μια τσάντα, μπορείς να ρίξεις και μια ματιά σ’ αυτές που σου προτείνω παρακάτω. Είναι στο ιδανικό μέγεθος για σένα και όλες τους αποτελούν fashion trends! Έτοιμος για νέες αγορές;! Go, go, go man!