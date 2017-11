Ανδρόγυνο look: Φέτος είναι μονόδρομος!

Φέτος η μόδα κάνει το χατίρι θα έλεγα σε όλα τα στυλ, καθώς είτε σας αρέσει το θηλυκό είτε το bohemiam είτε το πιο αυστηρό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε κάτι που να σας αντιπροσωπεύει απόλυτα. Όμως, το ανδρόγυνο Look θα έλεγα πως αποτελεί μονόδρομο, καθώς υπερισχύει όλων των άλλων, αρκεί να σκεφτεί κανείς πως το κλασικό σακάκι είτε σε μαύρο είτε σε γκρι είτε σε καρό είναι το πιο Must have item της σεζόν απλά αυτή τη χρονιά μπορούμε να το συνδυάσουμε και με άλλους τρόπους πέρα του καθιερωμένου.

Έτσι, μπορούμε να το φορέσουμε με το τζιν παντελόνι μας και ένα t-shirt με λογότυπο από μέσα και εντυπωσιακά σκουλαρίκια. Επίσης πάνω από τα φορέματα μας είτε είναι Midi είτε maxi, μπορούμε να το φορέσουμε με τον κλασικό τρόπο, με πουκάμισο και υφασμάτινο παντελόνι, ουσιαστικά όμως το ρούχο που είναι δανεισμένο απόλυτα από την αντρική γκαρνταρόμπα, το κλασικό σακάκι θα αποτελέσει το πιο αναπόσπαστο κομμάτι της ντουλάπας μας. Μπορεί να φορεθεί επίσης και με φούστα και ειδικά το καρό και να συνδυαστεί με έντονα κόκκινα μποτάκια που να θυμίζουν κάλτσα.

Η κλασική αισθητική είναι εδώ, στο χέρι σας είναι εξάλλου και ο τρόπος που θα την αξιοποιήσετε.