Κόκκινο: To χρώμα του έρωτα και της επανάστασης

To κόκκινο είναι το χρώμα του φετινού χειμώνα. Στο New York fashion week, αλλά και στο Milan fashion week, οι πασαρέλες γέμισαν με το χρώμα του πάθους και του έρωτα. Κάποιες το αγαπάτε ενώ κάποιες είστε πιο επιφυλακτικές. Όπως και να έχει, είτε σε total look, είτε φορώντας αξεσουάρ φέτος είμαι σίγουρη ότι θα το φορέσετε όλες και θα το λατρέψετε.

Οι αποχρώσεις ποικίλλουν κι εσείς μπορείτε να επιλέξετε ότι σας ταιριάζει από μπορντό μέχρι κόκκινο της φωτιάς. Το κόκκινο μπορεί να υποστηρίξει τέλεια σπορ εμφανίσεις, καθημερινά outfits, καθώς επίσης και βραδινές εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Παλτό

Με ένα κόκκινο παλτό το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κάνετε εντύπωση για το στυλ σας και την αισθητική σας. Mην πειραματιστείτε και μην το συνδυάσετε με άλλα χρώματα πέραν του μαύρου του μπλε και του λευκού, εάν δεν είστε εντελώς σίγουρες. Επιπλέον,η μόδα φέτος σας δίνει την δυνατότητα να κάνετε ένα κόκκινο total look.