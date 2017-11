AXDW: Women in the Garden "the Summer Edition"- Vassilis Zoulias

Η 3η μέρα της AXDW ξεχώρισε με εντυπωσιακές συλλογές, λαμπερούς προσκεκλημένους, μοναδικές εμφανίσεις και live shows που γέμισαν το Ζάππειο Μέγαρο! H παρουσίαση της συλλογής του Βασίλη Ζούλια Women in the Garden "the Summer Edition" κέρδισε τις εντυπώσεις στο ειδυλλιακό σκηνικό στο σιντριβάνι του εξωτερικού χώρου του Ζαππείου, υπό την μουσική υπόκρουση της φιλαρμονικής ορχήστρας 50 ατόμων, του Δήμου Αθηναίων.