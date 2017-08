Οι καλύτερες «Back to Office» Τσάντες

Το καλοκαιράκι έφτασε πια στο τέλος του κι εσύ πιθανότατα να έχεις επιστρέψει ήδη στο γραφείο με φορτισμένες τις μπαταρίες σου ελπίζω! Ήρθε η ώρα λοιπόν για μια ανανέωση, δεν νομίζεις;! Οι ειδικοί λένε πως ο Σεπτέμβρης είναι ο πιο ιδανικός μήνας για να ανανεώσεις την ντουλάπα σου και ποιοι είμαστε εμείς για να τους αμφισβητήσουμε;!

Και αφού υποθέτω πως η επιστροφή στο γραφείο είναι σίγουρα ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζεις αυτή την περίοδο, γιατί να μην ξεκινήσεις με μια ανανέωση στα ρούχα και στα αξεσουάρ που φοράς στη δουλειά;! Η διάθεσή σου θα φτιάξει σίγουρα και η επιστροφή σου στην πραγματικότητα θα γίνει λιγάκιιι πιο εύκολη! Οπότε… let’s get it started!

It’s all about the Bag: Αναμφίβολα το top και απαραίτητο αξεσουάρ της καθημερινότητάς σου στο γραφείο. Οι τάσεις φέτος θέλουν τα backpacks να κυριαρχούν. Βέβαια, οι shopper bags έχουν κι αυτές την τιμητική τους. Και οι δύο επιλογές είναι ιδανικές για σένα που περνάς ώρες στη δουλειά και θες να έχεις μαζί σου από το νεσεσέρ με τα καλλυντικά… έως το ταπεράκι με το lunch σου! Και αν πιστεύεις πως τα συγκεκριμένα στυλ τσάντας δεν είναι τόσο chic όσο θα ήθελες για να πετύχεις το look που επιθυμείς, τότε κάνε scroll down στις επιλογές που σου προτείνω παρακάτω και θα αλλάξεις άποψη αμέσως!

*Must για τον φετινό χειμώνα τα πολύχρωμα γεωμετρικά ή floral patterns, το σουέτ ύφασμα και οι λεπτομέρειες με γουνάκι.

*Αν είσαι λιγότερο τολμηρή ή πιο κλασσική προτίμησε κάποια απόχρωση στα χρώματα του μπεζ-καφέ που είναι επίσης πολύ στη μόδα φέτος!