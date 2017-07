Οι τσάντες που θα κρατήσεις αυτό το καλοκαίρι!

Η τσάντα αποτελεί ένα από τα πιο βασικά αξεσουάρ, έχει τη δύναμη να αναβαθμίσει κάθε εμφάνιση και να της προσθέσει στυλ! Κάναμε έρευνα αγοράς και σας προτείνουμε τις πιο Must have τσάντες για αυτό το καλοκαίρι!

Τσάντα Oversized Από Καραβόπανο και με ρίγες, μεγάλη, χωράει τα πάντα, φοριέται από το πρωί μέχρι τις απογευματινές μας βόλτες και κυρίως είναι must, αφού πια οι τσάντες θαλάσσης, όπως λέμε, έχουν βγει στους δρόμους.

Οι πλεκτές τσάντες τα τελευταία χρόνια είναι ότι πιο must μπορεί να επιλέξει κανείς, τάση τις έκανε το ελληνικό Brand One & Only και ακο΄συτε μας, σε λίγο θα γίνουν συλλεκτικές!