Flatform Σανδάλια: Το must του φετινού καλοκαιριού!

Το αγαπημένο trend της κάθε fashion blogger και όχι μόνο πλέον! Τα flatforms μπήκαν και πάλι δυναμικά στο χώρο της μόδας πριν λίγα χρόνια. Όμως φέτος, όλο και περισσότερο συμμαχεί μαζί τους το γυναικείο κοινό… και όχι άδικα βέβαια! Τα flatforms αποτελούν ιδανική λύση για τις κοπέλες που θέλουν να αποκτήσουν μερικούς παραπάνω πόντους στις καθημερινές πρωινές τους εμφανίσεις, αλλά δεν θέλουν ταυτόχρονα να ταλαιπωρούν πόδια και μέση με τα κλασσικά ψιλοτάκουνα παπούτσια. Βέβαια, ένα ωραίο ζευγάρι flatform σανδάλια μπορεί να σε βγάλει ασπροπρόσωπη και στις βραδινές σου εμφανίσεις στις διακοπές! Τι πιο άνετο και κομψό για τις νυχτερινές εξορμήσεις στα σοκάκια του νησιού;!

Φέτος, την τιμητική τους έχει μια «παραλλαγή» των κλασσικών flatform σανδαλιών… τα flatform παντοφλάκια! Είναι πολύ άνετα, ευκολοφόρετα και κυρίως στυλάτα, καθώς μπορούν να απογειώσουν και το πιο απλό ντύσιμο. Το πρωί συνδυάζονται πολύ εύκολα με τζιν παντελόνια ή σορτς και το βράδυ μπορείς να τα φορέσεις με το αγαπημένο σου mini φόρεμα ή playsuit. Στην αγορά θα τα βρεις σε πολλές υφές (σουέτ, δέρμα), χρώματα (το baby pink, το κλασσικό μαύρο και το ταμπά είναι αγαπημένα!) και μοτίβα (leopard for the win!). Εγώ έχω διαλέξει τα πιο όμορφα και must κομμάτια ειδικά για σένα… Scroll down και τρέξε να κάνεις την δική σου αγορά τώρα!