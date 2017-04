AXDW: Η Μεγάλη γιορτή της μόδας!

Out of space μας ταξίδεψε η Parthenis A/W 2017, έντονα επηρεασμένη από «μεγάλες» διαστημικές ταινίες όπως το Gravity και το Interstellar. Τρισδιάστατα τεχνικά υφάσματα, επαναλαμβανόμενα μοτίβα σε κλασικά σχέδια και εναλλαγές σε μονοχρωμίες, βελούδινες, ολόσωμες φόρμες και ογκώδη πανωφόρια κυριάρχησαν στο catwalk. Ήταν φανερή σε όλους η ανανέωση του brand με μεγάλο όμως σεβασμό στην ιστορία που κουβαλά.

Η Celia Dragouni παρουσίασε αέρινες δημιουργίες και φορέματα με έθνικ στοιχεία, σε κόκκινο, μαύρο, λευκό, πράσινο χρώμα, που θυμίζουν ελληνικό καλοκαίρι. Αντρικές καλοκαιρινές παντελόνες και πουκάμισα σε μαύρο και λευκό χρώμα τράβηξαν τα βλέμματα. Η Σχεδιάστρια εξέπληξε ευχάριστα τους προσκεκλημένους όταν περπάτησε και η ίδια στο catwalk της AXDW φορώντας μία εντυπωσιακή, ολόμαυρη δημιουργία της. Στην επίδειξη συμμετείχαν με guest εμφάνιση και οι Μαρία Ένεζλη και Λάμπρος Παπακώστας.

Για όλες τις ημέρες της διοργάνωσης, διεξάγεται το Fashion Design Project, ο ανοιχτός διαγωνισμός σχεδίου της διοργάνωσης, που δίνει την ευκαιρία σε ένα σχεδιαστικό ταλέντο που θα ψηφιστεί από το κοινό μέσω facebook να συμμετάσχει στα επόμενα New Designers Awards.