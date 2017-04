3Guys.gr: Κλασσικά ασυναγώνιστο!

Οι 3Guys είναι μια παρέα freestyle νέων που τους αρέσει να μπερδεύουν το leisurewear με το urban look. Μια παρέα νέων που θέλει να νιώθει άνετα στα ρούχα της, μια παρέα που δεν είναι "στημένη" αλλά ζει καθημερινά αναζητώντας το καλύτερο αλλά όχι απαραίτητα το ακριβότερο. Μια παρέα που διαφέρει γιατί ακριβώς δεν ακολουθεί τις στιλιστικές επιταγές της μόδας αλλά δημιουργεί από μόνη της μοναδικά fashion trends. H εταιρεία ιδρύθηκε το 1983 ενώ το τo brand 3Guys έκανε τα πρώτα του βήματα το 1987 εντυπωσιάζοντας με το ανατρεπτικό ύφος του και τις διαφημιστικές του καμπάνιες. Βασίστηκε και μεγάλωσε στην έννοια του urban culture δίνοντας μεγάλη σημασία στην ένδυση με βασικά χαρακτηριστικά τα δυνατά visuals, τα mottos και τις έντονες χρωματικές αντιθέσεις. Σταδιακά το brand 3Guys έγινε άμεσα αναγνωρίσιμο ως ένα 100% leisurewear brand. Σήμερα αγκαλιάζει τους νέους, αγόρια και κορίτσια, με total look συλλογές δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συλλογή worn out denim, με ιδιαίτερες επεξεργασίες, πλυσίματα, πανιά και σχέδια.





Η νέα συλλογή για άλλη μία φορά είναι μοναδική. Ο κάθε άντρας μπορεί να βρει μία μεγάλη γκάμα προϊόντων με κύριο χαρακτηριστικό τα μοναδικά σχέδια, τις μοναδικές εξίσου τιμές και κυρίως μία συλλογή που μπορεί να καλύψει τα γούστα και του πιο απαιτητικού πραγματικά αγοραστή.

Επισκεφτήκαμε το φυσικό κατάστημα και επιλέξαμε για εσάς όλα μας έκαναν κλικ!

Ξεχωρίσαμε τα T-shirts με ιδιαίτερα prints και σε εκπληκτικά χρώματα. Εκτός από τα κλασικά λευκό και μαύρο, έμφαση δίνεται στο λαδί και στο μπλε. Εντύπωση προκάλεσαν τα ιδιαίτερα T-shirts με τις νεκροκεφαλές, ο τρόπος με τον οποίο αποτυπώνονται είναι πραγματικά εκπληκτικός. Τα T-shirts προσφέρουν μοναδικές επιλογές για τον σύγχρονο άντρα.